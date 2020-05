Eesti Energia tahab prügiplasti vedelkütusteks töödelda

Laborikatsed viib läbi TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus. „Selle projekti raames on võimalik süsteemselt kasutada alusuuringute tulemusi ning samas välja selgitada need faktorid, millest sõltub edasine edukas rakendamine. Vastuse annavad labori- ja stendikatsed. Edu puhul on see suur samm põlevkivitöötlemise rolli suurendamiseks ringmajanduse kontekstis," selgitas kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu.

„Eestis on ainulaadne põlevkivialane oskusteave ja tootmistehnoloogia, mis teeb meid hinnatud partneriks terves maailmas. Teadlaste ja energeetikaettevõtete tihe koostöö on viinud valdkonda aastakümnete jooksul pidevalt edasi ning mul on hea meel, et see koostöö Eestis loodavate toodete väärtuse tõstmisel kasvab," lisas Vals.

Projekti innovaatilisus seisneb selles, et kasutamist võivad leida seni ainult ladestamisele või põletamisele läinud plastjäätmed ning töötlemisele võib minna sorteerimata jäätmeplastisegu, sh koos orgaaniliste ja mehaaniliste lisanditega nagu liiv või savi ehk kaob ära nii sorteerimise kui pesemise vajadus.

Projekti toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 94 500 euroga.