Eesti Energia teeb Risti tuulepargi nimel meeleheitlikke pingutusi. Enefit Greeni juht helistas vallavolikogu liikmed läbi

Lääne-Nigula vallavolikogu 25 liikmest suurem osa hääletab praeguse seisuga hirmkõrgete tuugenite vastu, tuulepargi vastased on nii opositsiooni kui ka koalitsiooni ridades. Risti tuuleparki keelava volikogu istungini on jäänud kaks nädalat ja Eesti Energia püüab päästa, mis päästa annab. Sel nädalal said vallavolikogu liikmed telefonikõne otse Enefit Greeni juhatuse esimehelt Aavo Kärmaselt endalt. Kärmas püüdis vallavolinikke veenda, et need tuulepargile lõplikult pidurit ei tõmbaks.

Lääne-Nigula vallavalitsus leiab, et kavandatav Enefit Greeni tuulepark takistab Risti aleviku arengut ja rikub väärtusliku põllu- ja metsamaa, kirjutab Lääne Elu.

Lääne-Nigula vallavalitsus leiab, et Risti alevisse ja lähiümbrusse tuleb suunata senisest enam inimesi elama. „Valla uue üldplaneeringu eesmärk on suunata elamuarendust tihedamini asustatud ja oluliste loodusväärtusteta piirkondadesse, kus suurem osa vajaminevast taristust on olemas," seisab Lääne-Nigula vallavalitsuse koostatud tuulepargi eriplaneeringu lõpetamise otsuse eelnõu seletuskirjas.

Lääne-Nigula volikogu arutab tuulepargi eriplaneeringu lõpetamist kahe nädala pärast. Eesti Energia tütarfirma Enefit Green kavandab Risti, Piirsalu, Seljaküla ja Palivere vahele 21-30 generaatoriga tuuleparki, mille maksumus oleks umbes 150 miljonit eurot.

