Eesti Energia teenis mullu 106 miljonit eurot puhaskasumit

„EL-i CO2 poliitika eesmärk on toetada taastuvatest allikatest energiatoomise kasvu. Mida me nägime 2018. aastal Baltikumis ja Soomes tegelikult, oli aga see, et läbi Leedu ja Soome jõudis meie turule rohkem Vene päritolu fossiilset elektrit kui kunagi varem ehk üle 13 teravatt-tunni, mis on võrdne kogus 1,5-kordse Eesti aastatarbimisega. Kuigi Venemaa elektritootjad ei pea elektri tootmiseks erinevalt EL-i tootjatest CO2 kvooti ostma, saavad nad oma toodanguga osaleda samal turul, kus EL-i elektritootjad. See tekitab ebavõrdse konkurentsiolukorra ja kokkuvõttes suretab EL-i tööstust välja," lausus Andri Avila ning avaldas lootust, et riigid ja turukorralduse eest vastutajad selle probleemi nii kiiresti kui võimalik ära lahendavad.

Eesti Energia elektri müügimaht oli 2018. aastal 9,2 teravatt-tundi, jäädes 2017. aastaga samale tasemele. Põlevkiviõli müüs Eesti Energia eelmisel aastal tänu kasvanud turuhinnale ja õlitehaste paranenud töökindlusele 393 tuhat tonni ehk 6% rohkem kui 2017. aastal. Põlevkiviõli toodang küündis rekordilise 411 tuhande tonnini.

2018. aastal alustati elektri müümise ja energiateenuste pakkumisega Soomes ja Rootsis, kus praegu keskendutakse kliendiportfelli kasvatamisele. Kokku müüb Eesti Energia energiat ja energialahendusi kuuel koduturul: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Rootsi.

Kontsern investeeris 2018. aastal põhivarasse 215 miljonit eurot, mida on 49% rohkem, kui varasemal aastal. Suurima osa sellest summast moodustasid investeeringud elektrivõrgu parendamiseks mahus 82 miljonit eurot. Pikaajaliste investeeringute tulemusel on praeguseks kaks kolmandikku Elektrilevi võrgust ilmastikukindel. 2018. aastal tegi Eesti Energia viimase makse GE-le Auvere elektrijaama eest. Auvere elektrijaama kogumaksumuseks kujunes 610 miljonit eurot.

„Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige efektiivsem ja puhtam juhitav elektritootmisseade, mis on oluline Eesti varustuskindluse seisukohalt. Suudame Auvere elektrijaamaga 50% ulatuses toota ka taastuvenergiat. Head võimalused selle võimekuse kasutamiseks loob EL-i taastuvenergia statistikakaubandus, mille abil saaksime teenida teiste EL-i riikide toel eksporditulu," rääkis Avila.

„Aasta suurimaks investeeringuks kujunes aga Baltikumi tuuleenergia tootja Nelja Energia omandamine. Selle tehingu tulemusena on Eesti Energia tütarettevõttest Enefit Green kujunenud piirkonna juhtiv taastuvenergia tootja koos esindusliku arendusportfelliga. Lisaks aitab Auvere elektrijaam ja omandatud Nelja Energia tootmisvarad asendada käesoleval aastal tööd lõpetavaid vanemaid Narva elektrijaamade energiaplokke mahus 600 MW," lisas Avila.

Eesti Energia on teinud omanikule ettepaneku maksta 2018. aasta eest dividendi 57 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks summas ligi 14 miljonit eurot. Eesti Energia kontserni maksujalajäljeks Eestis oli 2018. aastal 224 miljonit eurot. Sellest 66 miljonit eurot moodustasid tööjõuga seotud maksud, mis teeb Eesti Energiast suurima tööjõumaksude maksja Eestis.