Eesti Energia töötajate koondamine võib anda laastava löögi ka Ida-Viru kinnisvaraturule

2018. aastal tehti Ida-Virumaal 8% kõikidest Eesti kinnisvaratehingutest, samal ajal kui tehingute väärtus moodustas 2,3% kogutehingutest. Kui Eesti keskmise kinnisvaratehingu hind oli 69 876 eurot, siis Ida-Virumaal jäi see 20 000 piirile, langedes aasta varasemaga võrreldes ligikaudu 7000 euro võrra.

Pindi Kinnisvara ida regiooni juht Rene Zorin täpsustas, et nõudlus Ida-Virumaa elupindade järele ja kinnisvara väärtus on piirkonniti tugevalt diferentseeritud. Tema sõnul on kõige hinnalisemad Ida-Virumaa korterid asuvad piirilinnas Narvas.

"Sel aastal on Narva korteritest eluruumidele sõlmitud 330 ostu-müügitehingut keskmise hinnaga 408 eurot ruutmeetri kohta. Vaid 50 km kaugusel asuvas Kohtla-Järvel on aga olukord hoopis teine – seal on ostu-müügitehinguid tehtud tänavu ligikaudu sama palju, kuid 350 tehingu keskmine ruutmeetrihind on 114 eurot," kirjeldas Zorin.

Kui võrrelda lisaks aritmeetilisele keskmisele ka mediaanhindu, siis on Narva ja Kohta-Järve korterite ruutmeetri hinnaerinevus lausa 4,5-kordne. „Veel drastilisem on olukord Kiviõlis, kus keskmine müüdud korteri ruutmeetrihind oli 52 eurot,“ lisas Zorin. Ta selgitas, et madal kinnisvarahind tuleneb sellest, et Ida-Virumaalt on palju inimesi ära kolinud ja sealt võib leida terveid kvartaleid maha jäetud korterelamutega.

Statistikaameti andmetel asuvad Ida-Virumaal Eesti kõige madalama asustustihedusega piirkonnad – näiteks on asustamata 78% Alutaguse vallast ja 73% Lüganuse vallast. Eesti linnadest on asustamata maa osatähtsus kõige suurem Narva-Jõesuus, kus asustus puudub 72% linna maa-alast. Uusi maju Ida-Virumaale väga palju ei ehitata – vaid 2,9% maakonna eluruumidest on ehitatud pärast aastatuhande vahetust ehk viimase 19 aasta jooksul.

Aktiivsete kinnisvarakuulutuste arv maakondade kaupa (müügi- ja üüripakkumised kokku):

Harjumaa 11 797

Tartumaa 2256

Pärnumaa 2241

Ida-Virumaa 2110

Saaremaa 778

Lääne-Virumaa 516

Läänemaa 482

Raplamaa 450

Viljandimaa 427

Valgamaa 313

Jõgevamaa 288

Võrumaa 258

Järvamaa 221

Põlvamaa 213

Hiiumaa 189

Allikas: Kinnisvara24.ee juuni alguse statistika

