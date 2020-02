Eesti Energia tulud ületasid esmakordselt miljardi piiri, aga puhaskasum vähenes neli korda

Ettevõtte kogutulud kasvasid aastaga 120,9 miljoni võrra 1,02 miljardi euroni (+13%). Sealhulgas müügitulu suurenes 81,2 miljoni võrra 956,4 miljoni euroni (+9%). EBITDA kahanes 23,4 miljoni euro võrra 259,8 miljoni euroni (-8%) ning puhaskasum vähenes 83 miljoni euro võrra 23,2 miljoni euroni (-78%).

„Äritulude mahult tegime ettevõtte ajaloo parima tulemuse ning see näitab, et oleme tegutsenud ennekõike taastuvenergia, vedelkütuste ja klientidele suunatud teenuste valdkonda arendades õiges suunas. Tõsi, suurenergeetikas ette võetud mahukate ümberkorralduste tõttu meie kasumlikkus kannatas, kuid pidime turuolukorrale reageerima, et tugevamana tulevikule vastu minna,“ kommenteeris kontserni juhatuse liige, finantsjuht Andri Avila.

Teise puhaskasumi olulise mõjutajana tõi Avila välja hüppeliselt ehk enam kui 33 miljoni euro võrra aastas kasvanud amortisatsioonikulu. Eelkõige oli see tingitud Auvere elektrijaama lisandumisest varade hulka.

„Seevastu heameelt teeb, et meie jõulised sammud taastuvenergia tootmise arendamisel on vilja kandnud. Taastuvenergia tütarettevõttest Enefit Green on saanud mõne aastaga kontserni kõige kasumlikum ettevõte,“ rääkis Avila.

Eesti Energia tootis 2019. aastal ligi 1,65 teravatt-tundi (TWh) taastuvenergiat, millest taastuvelekter moodustas 1,28 TWh. Lõviosa ehk 1 TWh tootsid sellest Eestis ja Leedus asuvad tuulepargid, mis näitasid head töökindlust. Ülejäänud taastuvelekter tuli peamiselt puidujäätmetest, päikeseparkidest ja koostootmisjaamadest.