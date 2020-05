Eesti Energia tütarfirma kauaoodatud börsile minek lükkub järjest kaugemasse tulevikku

„Praegusel ajal ei ole IPO tegemine füüsiliselt võimalik – ei ole võimalik teha investoresitlusi ega kõike muud,” rääkis Sutter. Lisaks on ka see, mis on aktsiaturgudel viimasel paaril kuud toimunud kõike muud kui rõõmustav. „Need ajaloolised rallid alla ja üles – turud alles otsivad uut tasakaalukohta ja mis see uus kriisijärgne majandus saab olema. Loomulikult selles olukorras ettevõtte esmaemissiooni teha on sisuliselt võimatu,” põhjendas ta.

Samas märkis ta, et ettevõtte börsile mineku valmisolek iseenesest on üsna hea. „Enefit Green – olles Eesti Energia kõige kasumlikum ettevõte – on väga heas konditsioonis ja ka meie arendusportfellid on väga head ka peale Tootsi tuulepargi kinnistu omandamist. Ega sellist ei ole siin paljudel ettevõtetel kogu regioonis välja käia,” rääkis Eesti Energia juht.

Küsimuse peale, kui palju on Tootsi tuulepargi ehitamine ja börsile minek omavahel seotud, tõdes Sutter, et loomulikult nad seda on. „Selles mõttes on nad seotud, et me kaasame kapitali nende projektide rahastamiseks, aga samas kui Tootsi tuulepargi ehitus on valmis ja kõik tingimused on täidetud, siis kindlasti seda ootama ei pea jääma,” rääkis ta.

Suurkoondamist ei plaani, kuigi väiksemas osas võib inimeste arvu vähendada

„Elektritoodangu vähenemine ilmselgelt mõjutab ka põlevkivi tarbimist – ega siin kahtlust ei ole,” märkis täna toimunud Eesti Energia esimese kvartali majandustulemuste tutvustamisel riikliku energiafirma juht Hando Sutter. Küll aga kinnitas ta, et sel aastal riigifirma töötajaid koondada ei plaani.

„Tegelikult meil päris palju kohanemist sai ära tehtud eelmisel aastal, kui me tõmbasime massiivselt kokku – inimeste arvu vähenemine oli seal sadades. Praegu me ei näe mingit kollektiivkoondamise vajadust ja me eeldame ka seda, et suudame õlitootmist käimas hoida. Meil on võimalust siin mahutitega opereerida ja loodame, et õliturg hakkab taastuma koos piirangute leevendamisega,” rääkis Sutter.

Siiski rõhutas ta, et ettevõte peab tänastes oludes otsima efektiivsust iga nurga pealt ja nii ka Eesti Energia suurenergeetika üksustes. „Me oleme koondanud oma varahaldust Enefit Solutionsisse – sealhulgas kaevanduste tehnilist personali – nende struktureerimiste käigus võib mingeid inimesi üle jääda, aga kollektiivset koondamist hetkel ei plaani,” märkis Sutter.