Eesti esimene kaitstud geograafilise tähisega toode "Estonian vodka" sai Euroopas lõplikult registreeritud

KGT Estonian Vodka registreerimisega tohib seda sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on toodetud tehnilises toimikus sätestatud nõudeid järgides. Teistel Eestis valmistatud viinadel võib edaspidi kasutada väljendeid „Vodka from Estonia“, „Vodka made in Estonia“ vms.

Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi ütles Ärilehele, et neid uudis ei puuduta, sest Livikol ei ole enam tooteid millel kasutatakse sõnaühendit "Estonian vodka".

Kalvi märkis, et loomulikult oli see algselt ebameeldiv ning kunstliku käteväänamise näide ning neid üllatas, et ka maaeluministeerium soosis monopoli teket.

Kalvi sõnul kasutab Liviko Hõbe vodka ning Siru Valge valmistamiseks Eesti teravilja, kuid siinne teravili töödeldakse ümber Läti piiritusetehases.

Lisaks registreeritud geograafilisele tähisele „Estonian vodka“, on Euroopa Komisjonis menetluses veel üks Eesti esitatud kaitstud geograafilise tähise taotlus. 21. novembril 2018. aastal edastas Maaeluministeerium Euroopa Komisjonile taotluse „Vana-Võromaa sõir / Setomaa sõir“ kaitstud geograafilise tähisena registreerimiseks. Registreerimistaotluse esitas Maaeluministeeriumile Vana-Võromaa ja Setomaa piirkonna sõira-tootjate laiendatud huvirühm, kuhu kuuluvad Nopri Talumeierei OÜ, Metsavenna Turismitalu OÜ, FIE Klarika Hirv, MTÜ AIG, Taarka Tarõ OÜ ja Toomemäe OÜ.