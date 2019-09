Eesti esimene kosmoseturist on ootamisest juba tüdinud

„10 aastat ootamist on tüdimuse faktori asja juurde teinud,“ nentis Hein, kes maksis 20 000 dollari suuruse deposiidi kosmoselennu eest ära juba kümnendi eest.

Ta viitas, et Virgin lubab igal aastal, et just selle aasta lõpus tehakse lendudega algust, kuid siiani pole see nii läinud. „Ma ei ole solvunud, vaid natuke tüdinenud. Tuleb, millal tuleb, vahet ei ole,“ tõdes Hein kosmoselennu kohta.

