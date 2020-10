Eesti esimene meretuulepark võib valmida sellesse tugevalt uskuvate hollandlaste abiga

„Meil ei ole olnud Eesti turuga kokkupuudet, samas puudub Eestil endal meretuulepargi kompetents. Seega on see hea kombinatsioon, kus meie panustame oma kogemusega ja Saare Wind Energy kohaliku turu tundmisega,” selgitas maineka ja pika ajalooga Hollandi mereehitusfirma Van Oordi Põhja- ja Kesk-Euroopa piirkondlik juht Edwin van de Brug, miks on ettevõte otsustanud Saaremaa meretuulepargi projektile õla alla panna.

Veel aasta tagasi vaidlesid 2015. aastal hoonestusloa menetlusprotsessi algatanud Saare Wind Energy osanikud Veiko Väli ja Kuido Kartau Eesti riigiga, et see neile üldse miljardiinvesteeringu alustamiseks rohelise tule annaks.