Eesti esimene sviitidega hooldekodu avab järgmisel nädalal uksed. Sviidi hind on 2000 eurot

Viimsi Pihlakodu hinnakirja järgi maksab terrassiga sviit kuus 1990 eurot. Teenus sisaldab: majutust, toitlustamist 4 korda päevas, pesu pesemist 1 kord nädalas, võimalust osaleda vabaaja grupitegevustes. Sviiti pakutakse neile, kelle hooldusabi vajadus vastab esimesele astmele ehk neile, kes vajavad igapäevaste toimingute juures kõrvalist abi vähest abi.

Pihlakodude juhi Kadri-Ann Tivase sõnul on ettevõtte eesmärk juurutada Eesti eakate hoolekandes uus kvaliteeditase ning kokku tõuseb uue eakatekodu avamisega kohtade arv Pihlakodudes pea neljasajani. "Vajadus tänapäevaste eakatekodude järele on suur - tänaseks, mil uus esinduslik hoone saab veel alles viimast lihvi, on üle kolmandiku kohtadest Viimsi Pihlakodus juba broneeritud," kinnitas Tivas, kelle sõnul soovitakse uus hooldekodu elanikega täita järk-järgult järgmise aasta esimeseks pooleks.

Viimsi Pihlakodu pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust kolmes erinevas hooldusabivajaduse raskusastmes, dementsussündroomiga eakate hooldust ja samuti intervallhooldust, mis võimaldab anda lähedastele lühiajalist puhkust.

Nagu teised Pihlakodud, saab ka Viimsi eakatekodu vajadusel nii korruste kui väikesemate üksuste kaupa isoleerida, mis aitab piirata haiguspuhangute korral viiruse levikut. Kuutasud uues eakatekodus algavad 990 eurost, sõltudes kohtade arvust toas ning hooldusabi vajaduse astmest.

Ühe-, kahe-, ja kolmekohaliste tavatubade kõrval on seal Eesti esimesed privaatsed 1-toalised terrassiga sviidid, kus on rohkelt ruumi, luksuslikum sisustus ning omaenda isiklik köögi- ja istumisala. Sviidid asuvad eraldi hoone osas, kuhu on elanikel ka võimalik iseseisvalt tulla-minna.

Eakatekodus on kaasaegse sisustusega eluruumid, oma raamatukogu, saun, massaaži- ja protseduuriruumid ning avar saal üritusteks. Värske toit valmib oma köögis toitumisterapeudi iga nädala kohta eraldi loodud menüü alusel.

Viimsi Pihlakodu projekteerisid arhitektid Inno Vanaselja ja Lauri Nõmm ning hoonet ehitab AZELTA Projekt. Arendust rahastasid BaltCap Growth Fund ja Swedbank pensionifondid.