Eesti esimene tuumajaam. Soovmõtlemine, oskuslik PR-projekt või meie ainus energiajulgeoleku garantii?

„See Fermi jutt on soovmõtlemine. 2030. aasta perspektiivis ei ole reaalne sellist jaama Eestis ehitama hakata. Pigem on mul küsimus: milline ja kelle agenda siin taga on? Kes neid finantseerib?” ütles kohalik taastuvenergiaga seotud allikas. Tema hinnangul on pigem tegu fantoomprojektiga, mille tasuvusuuringu arvudki on laest võetud.

Arvamust, et Fermi Energia tuumajaama plaan on ennekõike oskuslik suhtekorraldusprojekt, jagab ka ettevõtja ja teadlane Marek Strandberg. Temagi sõnul on ilmne, et nende puhul ei käi jutt neljanda põlvkonna tehnoloogial põhinevast tuumajaamast, mis oleks võimeline tuumajäätmeid peale tekitamise ka põletama.