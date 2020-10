„Eestisse kolisime esialgu aastaks. Tahtsime, et lapsed õpiksid eesti keelt ja sööma kartulit. Seni on olnud väga tore. Kuni täna hommikuni, kui lörtsi sadas,” ütleb Taavet Hinrikus (39) lõbusalt.

2007. aastast peaaegu igal pool mujal kui Eestis elanud Hinrikus möönab, et talve ja lumega saavad nad hakkama, aga see vahepealne aeg võib tõesti raskeks osutuda. Paar päeva varem on tema itaallannast abikaasa Silvia võidukalt koju tassinud soojalambi, millega kehva suusailma hooaeg üle elada.

„Olime alati mõelnud, et lastega on kergem kolida, kui nad on alla kümneaastased. Sel kevadel, kui Eestis hakkas eriolukord juba lõppema, aga Londonis ei tohtinud endiselt tuttavatega kokkugi saada, saime aru, et võiks siia tulla,” selgitab Hinrikus.