Eesti esirestoranipidaja emotsionaalselt: inimesed tuleb ära päästa ja väga kiiresti

Kaubamärgi alt Siigur Restaurants tegutsev firma annab oma kodulehel teada, et nad on alates tänasest kuni 31. märtsini suletud. "See otsus ei ole majanduslik, vald eelkõige Meie endi kaitseks mõeldud!" teatavad nad.

Tegelikult on aga olukord väga tõsine. Tõnis Siigur ütleb Ärilehele, et umbes kahe nädalaga on olukord muutunud täielikult. Väga raske on tema sõnul praegu olukorda üldse analüüsida ja midagi mõelda. "Elame päev korraga. Tegime praegu ajutise otsuse (restoranid sulgeda - toim.) ning vaatame, mida riik nüüd teeb," ütleb Siigur.

OKO Restoranid OÜ-l oli 2019. aasta lõpu seisuga 109 täiskohaga töötajat, suvekuudel on neid loomulikult rohkemgi. Siigur ütleb, et ta tõsiselt muretseb nende pärast.

"Riik peab astuma tugevaid samme. Oleme äraootaval seisukohal. Tegevust meil ju ei toimu. Meil ei olegi mingit head plaani. Oleme küll arutanud erinevaid variante, aga me ei otsusta midagi enne, kui riik on oma otsused teinud. Need peavad tulema kohe. Inimesed tuleb ära päästa," on Siigur emotsionaalne. "See on A ja O. Meie olemegi ju need inimesed, kes riiki üleval peavad. Kui riik ei taha meid hoida, siis on väga keeruline. Tegelikult ei olegi siin väga kellelegi otsa vaadata. See on globaalne probleem. Sellises olukorras ei ole meist keegi kunagi olnud," ütleb ta.

Avaldame ka restoranipidaja pöördumise oma klientide ja sõprade poole:

Head sõbrad