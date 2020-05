Eesti ettevõte Milrem valmistab seninägematut sõjarobotit

Type X on oma mõõtmetelt võrreldav Eestis kasutusel oleva jalaväe lahingumasinaga CV90. „Mobiilsuselt, maastikuvõimekuselt ja tulejõult on see samaväärne ja tegelikult isegi parem – ta on kergem ja maastikul tunduvalt parema võimekusega,” rääkis Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi.

Loodetakse, et hetkel Type X nime kandev sõjamasin asendab tulevikus kõik vana kooli lahingumasinad ning hoiab inimese lahingutsoonist kaugemal, sest erinevalt CV90-st on on TypeX mehitamata ning autonoomne.

„Relva muidugi kontrollib alati inimene – tegemist on hübriidmasinaga – ja kui neid kahte teemat kokku kombineerida, siis tegemist on maailma mõistes väga unikaalse kompleksiga,” rääkis Väärsi. Tema sõnul on selle näol tegemist lahendusega, millesarnase peale mõtleb praegu väga tõsiselt USA, kuid Euroopa riigid alles hakkavad selles suunas mõtlema.

Esimeste reaalsete sõidutestideni peaks TypeX jõudma septembris. Enne seda tuleb sõidukile paigaldada relvasüsteem ja mootor. „Siin on 50-60 Eesti inseneri koostöös Rootsi inseneridega teinud üle kahe aasta tõsist tööd – võtnud valge paberi ja hakanud sinna peale arendama nö ideaalset lahingumasinat, mis ongi mehitamata ja elektriline,” ütles Väärsi.

Sellist täiesti nullist sellesarnase lahenduse arendamist ei ole maailmas veel tehtud. Sõiduki maksimaalne kiirus saab olema 80 km/h ja maastikul 50 km/h, kaalub see 12 tonni ja sõiduulatus on 600 kilomeetrit.

Vaata TV3 uudistelõigust, kuidas eestlaste sõjaroboti ehitamine täpselt välja näeb.