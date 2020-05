Eesti ettevõte soovib raputada mööblimaailma. Selgub, et ettvõtmise taga on ka ühe Eestis kasvava äridünastia võsuke

Ettevõtte üheks eestvedajaks on Eesti ühe aktiivseima ettevõtja ja Olümpiakomitee esimehe poeg Ander Sõõrumaa. Ta ütleb alustuseks, et sellist „võtmed kätte" lahendust Eestis enne nende tulekut väga palju ei pakutud, rikkamas Euroopas on see aga tuntud viis, kuidas enda büroo või kodu sisustada lasta.

„Oleme üle poole aasta valmistanud digitoodet, millega oleme minemas Hollandi turule. Tänu SEB innovatsiooniakadeemiale ja sealsetele nõustajatele saime sihtturud valitud ja ka digitoote nende järgi valmis," ütles Sõõrumaa Ärilehele antud intervjuus.

OCCO eestvedajate eesmärk on raputada mööbliturgu nii Eestis kui globaalselt. Sõõrumaa ütleb otse, et tema prognoosi järgi kaovad suured mööblikauplused peagi, esmalt jääb neid tunduvalt vähemaks. Mööbli ostmise e-keskkonda kolimine on tema meelest aja küsimus. See tähendab muuhulgas seda, et usaldada tuleb enda valitud sisekujundajat ning enda roll peab olema vaid valikuid kinnitav. See säästab palju aega ja energiat.

„Elektroonika ja kosmeetika on jõudnud e-kaubandusse, sisustuskaubad ja mööbel ei ole. Inimene tahab veel enne ostu toodet katsuda, sellel istuda. Samas virtuaalreaalsuse võimekus selles valdkonnas aina kasvab. Meilgi on see olemas. See muudab palju. Sa saad reaalselt tooteid näha enda keskkonnas. See paneb sisustuse e-kaubanduse kasvama," arvas Sõõrumaa.

Eesti disainerid ja mööblitootjad välismaale

OCCO on valinud esimeseks välisturuks Hollandi. See on rahvusvaheline ja avatud turuga riik. Soome ja Rootsi näiteks avatuse osas just ei hiilga. Hollandi kolme linna, Amsterdami, Rotterdami ja Den Haagi kolivad ka paljud Brexiti eest põgenevad ettevõtted. Neil on aga uusi kontoreid vaja.

Koos OCCOga on Hollandi turule minemas ka Eesti sisekujundajad ning mööblitootjad, nende brändid. OCCOga on liitunud üle maailma ligi 350 brändi, Eesti tootjatega läbirääkimised veel käivad. Sõõrumaa ütleb, et neil on ka kvaliteedikontroll, mis tähendab, et iga soovija keskkonda ei saa. Kui aga saad, siis võivad sulle lisaks Eestile avaneda ka Hollandi ning edaspidi miks mitte teiste riikide uksed.