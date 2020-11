Eesti ettevõte toob turule koroonavastase sprei

Antikehadel põhinev biomask peaks tema sõnul olema ninasprei, mida saab lasta ninasse ja suhu ning mis neutraliseerib COVID-19 viiruse osakesi ja kaitseb seeläbi inimesi, vahendab Tööstusuudised Kristo Timbergi ettekannet 19. novembril Tööstuse äriplaani konverentsil, kirjutab Äripäev.

Sprei toimiks ka vastupidi ehk ei kaitseks vaid biomaski kandjat, vaid ka näiteks inimesi konverentsisaalis, rääkis Timberg. „Ehk minu väljahingatav õhk on juba neutraliseeritud. Selle tootega tahame turule jõuda ja teeme kõik, et see nii ka läheks."

