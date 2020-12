Eesti ettevõtja: COVID-19 ja Brexit teevad elu keeruliseks. Kui varem pole võimalik, teeme jõulud suvel

Ta ekspordib Eesti saunakaupu Suurbritanniasse peamiselt läbi EstonianSaunas.com. Suurbritannias on pandeemia ajal Eesti saunadisaini reputatsioon tõusule nagu ka kodusaunadesse investeerimine.

„Enam halvemal ajal ei saanud koroonapiirangustest tingitud liikumise kinnipanek tulla," lausus ta. „See on vaid kümme päeva enne Brexitit. Me ei tea ikka mitte midagi mis saab tollis ning meie kaubalepingutest 1. jaanuarist ja sealt edasi."

Ta märkis, et nad kiirustavad, et saata oma Briti partnerile nii palju kaupa kui vähegi võimalik enne ebaselguse saabumist. Päris rekkaid kinni pole, küll aga suuri saadetisi vahendajate kaudu.

„Praegu veel saab saata kaupa Ühendkuningriiki, aga vedajad ei pääse tagasi," märkis ta. „Peame veel ka alla neelama odavnenud naela kahjumi ja võimalikud ekstratariifid kui kaubad ei jõua enne Brexitit üle piiri."

„Ärid on alati leidnud teid kaupade liigutamiseks riikide vahel," lausus Rang. „Ma tunnen palju rohkem kaasa neile ettevõtjatele, kelle toidukaup läheb piiriületuse ootel halvaks."

Ta loodab, et Suurbritannia ja Euroopa Liit jõuavad ikka kaubanduskokkuleppeni ja suudavad kiiresti probleeme lahendada.

„EL riikidel on väga lihtne teatada reisipiirangutest, kuid varem või hiljem tabab uus viiruse tüvi ka muud Euroopat," lausus ta.

Tal on Suurbritannias saunaehitajast partner, kes püüab nii neilt kui mujalt kõik enne Brexiti üleminekuperioodi kätte saada.

„Me lubasime, et kui kaup ei jõua kohale enne üleminekuperioodi, siis me maksame lisakulu kinni," ütles ta. „See pole ju maailma lõpp. Me suudame kulusid kanda ja hoida kliendid rõõmsatena."

Rangi vanemad on haigestunud Suurbritannias koroonasse. See käib ka tema äris töötava isa kohta.

„Minu esimene mure on hoida lähedasi turvaliselt, et ma saaks neid jõulude ajal näha. See eeldab nakatumise langust. Kui vaja, siis teeme jõulud suvel," lausus Eesti e-residentsuse evangelist.

