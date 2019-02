Eesti ettevõtjad saavad osta endale koha Dubai Expole

Eesti mastaape arvestades võiksid „piletihinnad” meie ettevõtete jaoks jääda vahemikku 10 000–100 000 eurot, kuid täpsemaid arve keegi veel välja käima ei soostunud.

Sihtasutust hakkab juhtima Andres Kask, kes oli ka eelmise, Milanos toimunud Expo Eesti-poolne projektijuht. Just see tõik mõjub juhivaliku puhul üllatavalt, sest ettevõtjate silmis ei olnud Milano Expo just õnnestunud üritus ning seda ei meenutata kui erilist edulugu. Tõsi, toona oli ka ülesandepüstitus teine ning Expole minekut ei juhtinud erasektor, kel oma raha mängus. Kuuldavasti pelgavad aga juba praegu nii mõnedki, et Milano Expoga seostuv Kase nimi võib potentsiaalseid ettevõtjaid konsortsiumist eemale peletada – eriti neid, kes toona Expos pettusid.