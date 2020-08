Eesti ettevõtlikum muusik? Seljavalu käes vaevlev Tanel Padar saab nautida ettevõtete edu

Lisaks veel pisifirmasid

Väikeseid ettevõttekesi on tal aga veel. Hea Pidu OÜ puhul on olemas 2018. aasta aruanne. Käive 8800 eurot, kasum üle 800 euro. See on tal kahasse Rael Tavastiga. Hea Pidu OÜ põhitegevus on muud lõbustus- ja vaba aja tegevused, ütleb aruanne.

Eesti Muusika Kirjastus OÜ on vanade kamraadide Danel Pandre ja Tanel Padar teine ühisäri. 2018. aastal midagi erilist seal ei toimunud. Käive 2500 eurot ning kahjum 223 eurot. Aruandes on aga kirjas, et neil on plaanis järgnevatel aastatel keskenduda kirjastustegevusele, filmi- ja reklaamimuusikale ning heliloomingule.

PP Events OÜ on tal Ülar-Johannes Palmi nimelise mehega. See on alles eelmisel aastal asutatud ettevõte, mis peaks tegelema kontsertide, esinemiste ja loometegevusega. Ühtegi aruannet sel veel ei ole.

Padar Holdings OÜ-l on olmas aga koguni 2019. aasta aruanne. Võiks arvata, et see on mingi katusettevõte või investeerimisfirma, aga põhikirja järgi tegeleb see koolituste korraldamisega. Aruandest tuleb aga välja, et ka see firma on 100% kontsertide, esinemiste ja muusikalise loometegevusega tegelev tegija. Siin on osanikuks ainult Padar ise. Käive oli sel 10 700 ning kasum 15 986 eurot. Aruandes pikka juttu ei aeta.

Kaheksas juriidiline keha, kus Padaril on imeväike osalus, on Fanvestory OÜ. 2019. aasta aruanne on neilgi esitatud, aga tundub, et ettevõttmine on täielikult välja surnud. Käive oli null ja viimased aastad on lõpetatud kahjumis. Omakapital on siiski enam kui 70 000 euroga plussis. Padari osa firmas on 0,76 protsenti.