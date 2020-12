Eesti ettevõtte loodav lahendus võib olla päästerõngas, mis aitab maailmal koroonapandeemiast väljuda

VaccineGuard põhineb Guardtime’i KSI plokiahela tehnoloogial, mida teiste seas kasutavad ka USA kaitseuuringute ja uute militaartehnoloogiate riiklik teadusagentuur DARPA ja Euroopa Kosmoseagentuur ESA.

Kui esmalt räägiti loodavast lahendusest kui digitaalsest vaktsineerimispassist ning enamik inimesi maailmas jääbki sellega kokkupuudet omama vaid vaktsineerimise tõendamiseks, siis tegelikult pakub see palju enamat.

Väga lihtsustatult öelduna on eestlased välja töötanud tehnoloogilise lahenduse, millega saab QR-koodi põhiselt anonüümselt, krüpteeritult ning turvaliselt kontrollida, kas inimene on koroonaviiruse vaktsiini saanud või mitte. Lisaks saab jälgida vaktsiinide teekonda ja autentsust.

Ka Ärileht kirjutas novembri alguses sellest, et Eesti käes on võti üleilmse lennuliikluse taastamiseks. Nimelt allkirjastasid peaminister Jüri Ratas ja maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus 5. oktoobril koostöömemorandumi, mis andis Eestile mandaadi hakata koostöös teadlaste ja ettevõtetega välja töötama digitaalset immuniseerimispassi.

See võimaldaks riikidel vahetada infot kodanike koroonaproovide ja vaktsineerimise kohta. Eesti ülesandeks on panna kokku riikide konsortsium, kes nõustuvad ühistel standarditel andmevahetusega. Lahenduse väljatöötamisse on Eesti riik kaasanud ka kõik suuremad Eesti IT-ettevõtted. Nende seas on oluline roll just Guardtime’il ja tema VaccineGuardi platvormil.

„Olgugi et enamik seda lahendust põhineb X-teel ja usaldusväärsel andmevahetusel – mis on avatud koodiga ja standarditega –, siis Guardtime’il on üks tehnoloogiline lahendus, mis on globaalselt unikaalne. See võimaldab põhimõtteliselt ühendada digi- ja paberimaailma,” põhjendas novembri alguses riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten Kaevats. Sellega vastutab Guardtime kogulahenduses vaktsineerimissertifikaadi osa eest.