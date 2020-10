Eesti ettevõtte omanik ja juht sai Valgevenes teada kohtuotsuse. Väidetavalt kasutati ebaseaduslikke võtteid

Kohus otsustas määrata Herchykaule 15 päeva aresti volitamata massiüritusel osalemise eest ning väidetava politsei käskude mitte kuulamise eest kinnihoidmise ajal.

Kohtuistungi ajal andis ütlusi ka Bamboo Group OÜ kaasomanik Vladislav Yevteyev.

Istung kestis kokku 2 tundi ja see viidi läbi videokonverentsi vahendusel. Tunnistaja identiteeti hoiti salajas. Ta kandis suusamaski.

Vladislav Yevteyev kirjeldas, et Vladislav Herchykau rääkis istungil omapoolse versiooni, kuidas ta kinni võeti. Ta lisas, et kinnipidamise ajal käitusid politseinikud korrektselt. Tunnistaja lisas, et Herchykau võttis aktiivselt osa tänaval toimunud marsist, mis osaliselt blokeeris ka sõidutee ning karjus loosungeid praeguse valitsuse kukutamiseks, aplodeeris ja karjus:"Žyvie Biełaruś" (Elagu Valgevene!)

"Advokaat suutis tõendite hulka lisada video Herchykavi kinnipidamisest kui ta oli autos. Videot uuriti, kuid seda ei võetud arvesse otsuse tegemisel. Lisaks sellele üritas kohtunik panna tunnistajat ütlema, et kinni võtmine toimus auto juures, kuid tunnistaja eitas seda. Tegelikult oli tema tunnistuses palju vasturääkivusi," ütles Yevteyev.

Üks oluline seik oli Yevteyevi sõnul kell 13:20, kui täitus 72 tundi kinnipidamisest. Võimud oleks pidanud ärimehe vabastama, kuid seda ei juhtunud. Tema esindajad esitasid sel teemal uue taotluse, kuid seda ei aktsepteeritud.

"Pealegi me tahtsime anda tõenditesse ka andmed autos olnud pardakaameralt ja mobiilteenuse pakkujalt saadud info. Üks ametnik filmis kinnipidamist. Tahtsime need kõik tõendite hulka anda, kuid neid ei aktsepteeritud. Hetkel soovime kohtuotsuse edasi kaevata," ütles Yevteyev.

Herchykav on hetkel ajutises kinnipidamisasutuses Okrestina tänaval. "Me viime sinna kõike eluks vajalikku," lisas Yevteyev.