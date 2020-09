Eesti ettevõtted kaotavad küberkurikaeltele aastas rohkem kui miljon eurot. Eriti levivad praegu pangakonto petuskeemid

Ennetustegevus aitab rünnakuid ära hoida

Tema sõnul saab küberturvalisus alguse ennetustööst. Ennetusega tegelemine on kindlasti otstarbekam kui tagajärgede likvideerimine. Oluline on suurendada firmajuhtide ja töötajate teadlikkust küberohtudest, kontrollida tähelepanelikult kirja saatja nime ja meiliaadressi, rakendada mitmeastmelist autentimist tööalastel meilikontodel ning omada selgeid protseduurireegleid kahtlaste olukordade puhul.

Samuti tuleb jälgida, kuidas hoolitsetakse oma paroolide, arvutite tarkvara uuendamise ja failide varundamise eest. Riigi küberruumi ohutus moodustub iga inimese panusest. Kurjategijad on varmad ajama mesijuttu ja rõhuma just inimpsühholoogiale. Kui nad on vaatamata hoiatustele juba inimese viinud sinnani, et ta neid uskuma hakkab, on raske soovimatuid tagajärgi vältida.

Tammer kutsub kõiki ettevõtteid teavitama küberintsidentidest, sest ainult nii on võimalik saada tõepärane ülevaade Eesti küberruumi ohtudest ja leida tõhusaid lahendusi nende maandamiseks. „See aitab meil võtta kasutusele meetmeid, mis muudavad Eesti küberruumi turvalisemaks. Vahetu tagasiside ettevõtete juhtidelt ja IT-personalilt aitab neid paremini kaitsta ning vajadusel aidata," ütles ta.

Küberrünnakutest teavitamiseks on mitu moodust. CERT-EE on loonud veebikeskkonna intsidendiraporti edastamiseks, koostanud küberintsidendi teavituse vormi e-kirjaga edastamiseks ja lihtsa intsidenditeavituse võib saata ka aadressil cert@cert.ee. Kõik nimetatud võimalused on leitavad ka sellele lehel.