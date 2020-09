Eesti ettevõtted osalevad koroona kiuste Riia toidumessil

„RigaFood on sellel sügisel üks väheseid välisriikides toimuvaid toidumesse, millel Eesti ettevõtted saavad osaleda. Ülemaailmse koroona pandeemia tõttu on paljud rahvusvahelised sündmused ja messid ära jäetud, mis muudab ekspordi arendamise oluliselt keerukamaks,“ ütles põllumajandus-kaubanduskoja messide projektijuht Evi Randpere.

Tänavu ei toimu näiteks Euroopa suurimaid toidumesse SIAL Pariisis või Põhjamaade suurim mahemess Nordic Organic, ka järgmise aasta alguses toimuma pidanud suursündmus Grüne Woche on aasta võrra edasi lükatud.

Randpere sõnul on COVID-19 pandeemia tõttu Riia toidumessi eksponentide arv kahanenud aastaga 700-lt 450-le, kuid messist võtavad osa siiski 25 riigi eksponendid. „Loodetavasti on messil osalemine vaatamata keerulistele oludele meie ettevõtjate jaoks edukas,“ ütles ta. Läti on Eesti toiduettevõtete jaoks tähtsuselt teine eksporditurg.

Kadarbiku Köögivili OÜ ekspordib oma tooteid Lätti alates 2006. aastast. Ettevõtte mahlade müügist moodustab Läti turg 30%. „Covid-19 mõjutas ka Kadarbiku Köögivilja Läti turu müüginumbreid oluliselt. Nüüd ongi põhirõhk Läti turuosa taastamisel,“ rääkis Kadarbiku Köögivilja projektijuht Lisli Pak. Tänavu esitletakse Riias värskelt pressitud köögivilja- ning puuviljamahlasid.

Rõngu Mahl AS alustas oma toodete ekspordiga Lätti 2016. aastal. „Tänavu on Rõngu Mahla väga edukaks ekspordiartikliks kujunenud 3liitrises Pouch pakendis mahlad, nektarid ja mahlajoogid, mis säilivad toatemperatuuril avatuna kolm kuud,“ märkis Rõngu Mahla turundusjuht Marek Rohtmets.

Tänu pakendi tehnoloogiale ei pea säilivuse tagamiseks lisama toodetele säilitusaineid. Ettevõte tutvustab messil ka kolme uut VABA sarja mahemoosi – metspohlast, metsmustikast ja metsjõhvikast – mille valmistamisel pole lisatud suhkrut

Esimest korda osaleb tänavu Riia messil Chaga OÜ, kes praegu küll oma tooteid veel Lätti ei ekspordi, kuid sealse partnerettevõtte Bioteka abil loodetakse eksport lähiajal käima saada. Riia messil tutvustab Chaga oma mahetooteid Immuno Elixir Blackcurrant, Immuno Elixir Sea Buckthorn ja Elemental Elixir.