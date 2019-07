Eesti ettevõtted saavad Dubai EXPO 100 miljoni dollari suurusest fondist toetust küsida

„Tänaseks on 100 miljoni suurune EXPO Live fond rahastanud 121 projekti 65st riigist. Läti ja Soome firmad on juba toetust ka saanud, nii et kindlasti tasub haarata võimalusest ja taotlus sisse anda,“ rääkis Eesti EXPO esinduse juht Andres Kask. „Üks asi on rahaline toetus, teine aga kuulumine EXPO innovatsiooniklubisse - Expo Live Global Innovators Community – mis pakub head võimalust tutvuste loomiseks üle maailma.“

Taotlusi saavad esitada erinevate valdkondade ettevõtted, kelle tegevus või projekt sobitub Dubai EXPO 2020 alamteemadega, milleks on kestlikkus, mobiilsus ja uute võimaluste loomine. Maailmanäituse peateemaks on üheskoos parema tuleviku rajamine kogu inimkonnale. Taotleda võivad nii start-up’id, kui ka suuremad ettevõtted ja organisatsioonid. Oluline on see, et oma ideega on jõutud vähemalt prototüübi tasemele ning tootega kaasneb sotsiaalne, keskkonna-alane või humanitaar-valdkonna mõju. Käimasoleva vooru avalduste esitamise tähtaeg on 15. september 2019.

Näidisvaldkonnad ja täna juba toetust saanud ettevõtete profiilid leiab siit.