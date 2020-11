Eesti fintech ettevõte toob kaardita sularahaautomaadid turule... hoopis Moldovas

IuteCredit Europe'i juhi Tarmo Silla sõnul on kaardita sularahaautomaadi idee väga lihtne.

"Automaadist sularaha kättesaamiseks on vaja automaati ja on vaja sularaha. Muu on üleliigne. IuteCrediti uued, kaardita rahaautomaadid ongi arendatud selliselt, et plastikkaarti pole enam vaja. Raha saab võtta välja ühekordse mobiilikoodiga," selgitas Sild.

IuteCredit loob sularahaautomaatide võrgustiku kõigepealt Moldovas. Ettevõte plaanib laiendada kaardivabade rahaautomaatide teenust ka oma teistesse riikidesse - Albaaniasse, Makedooniasse ning Bosnia ja Hertsegoviinasse.

IuteCrediti kaasasutaja ja kommertsdirektori Allar Niinepuu sõnul laiendab ettevõte sularahaautomaatide võrgustiku loomisega laenude väljamaksete tegemise võimekust. "Saame pakkuda enda klientidele paremat ja kiiremat teenust. Kuna pangasisesed ja pankadevahelised maksed võtavad aega, siis kasutasid kliendid tavaliselt raha kättesaamiseks postkontoreid, kus nad pidid järjekordades ootama. Nüüd aga saavad kliendid pärast laenulepingu heakstiitmist raha kohe automaadist kätte," selgitas Niinepuu.

Niinepuu on veendunud, et tehtud investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ja arendused tasuvad end ära. "Lisaks kaardivabale rahaautomaadile tulime Moldovas välja ka MyIute äpiga, kus kliendid saavad kiirelt, mugavalt ja kontaktivabalt laenu taotleda ning saavad laenutaotlusele kinnituse vaid sekundite jooksul. Kogu protsess on turvaline ning süsteemi poolt pakutav laenusumma vastab alati laenutaotleja finantsprofiilile ja -ajaloole. Nii rahaautomaatide võrgustik kui äpp võimaldavad meil pakkuda uusi teenuseid ja kasvatavad tulusid," rääkis Niinepuu.

Moldova on hetkel IuteCrediti suurim turg, ettevõte pakub erinevaid nii tagatiseta kui tagatisega järelmaksuteenuseid.