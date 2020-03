Eesti firma eesliinil. Euroopa pingestunud kaubandusolukorda leevendab meie ettevõte

Kui Euroopa piiridel asi tõsiseks läks, siis tormasite kiirelt appi.

Kui esimesed riigid hakkasid piire sulgema, tarneahelad venima, kaubad ei liikunud ja firmad olid teadmatuses, siis tundsime, et saame omalt poolt kasulikud olla.

Nägime, et piiridel on probleem ja meil omakorda on palju andmeid, millega saaks antud olukorras midagi kasulikku luua. Soovisime leida võimaluse jagada oma infot nendega, kelle jaoks see täna kriitilise tähtsusega on ja kes sellest keerulisel ajal kasu saaks.

Kaubavoogude puutumatuse hoidmine on prioriteet mitte ainult meie klientide jaoks, vaid ka valitsuste ja ühiskonna jaoks.

Nii valmiski ühe nädalavahetusega meie andmeteadlaste ja arendajate koostöös interaktiivne kaart, mis näitab reaalajas veoautode piiriületusaegasid. (Vaata seda siit https://covid-19.sixfold.com/)

Oleme jõudnud oma kaardirakendusega enam kui 300 000 tarneahela inimeseni, kes meie kaarti transpordi kavandamisel kasutavad - see näitab, et real-time visibility on muutunud tähtsamaks kui kunagi varem.

Millised on täna kõige suuremad murekohad, ka geograafilises mõttes? Millisena teie firma tänast olukord näeb, kus ootamatult on piirid kinni läinud?

Algselt olid kõige suuremad seisakud Itaalia piiridel, aga olukord muutus kiirelt. Eelmise nädala suurim murekoht oli Saksamaa-Poola piir - seisakud olid 60-70km pikkused, ooteajaga kohati üle 30 tunni. Kõige suurem probleem oli ja on teadmatus.