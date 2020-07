Eesti firma hakkab mineraalvett Hiina tarnima

Lepingupartnerid võtavad sihiks nii Horeca kui interneti hulgimüügikanalid ning aastaks 2024 planeeritakse 630 konteineri lähetamist sealsele turule, teatas ettevõte.

Hiina turule hakatakse tarnima nii karboniseeritud kui karboniseerimata Haage looduslikku mineraalvett 0,5-liitristes ja 1-liitristes PET-pudelites kui ka 0,33-liitrises klaaspudelites. Tehingu rahalist mahtu pooled ei avalikusta.

Haage Joogid OÜ juhatuse liikme Vello Oselini sõnul ei tähenda sõlmitud leping veel kuldmune munevat kana. „20 miljardit eurot jaemüük aastas, suurim pudeldatud vee turg maailmas. Tegu on 50-miljonit tonni pudeldatud joogivett tarbiva kasvava turuga, kus on tihe konkurents. Samas usume, et siinne kõrge kvaliteet ja stiilne pakend on võimelised võtma ka seal turuosa. Ambitsioon on suur, kuid ilma selleta pole üldse mõtet tänapäeval ekspordile mõelda," ütles Oselin.

Haage looduslik mineraalvesi tuleb Tartu maakonnas Haage külas asuvast puurkaevust. Haage Joogid OÜ on kohalikul kapitalil põhinev ettevõte, mis loodi 2012. aastal ning kuulub Silikaat Grupi koosseisu.