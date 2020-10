Eesti firma kasvatas käivet 100 miljoni euro võrra

NT Marine pakub klientidele prahtimise teenust koos tankeriga, transportides naftasaadusi merel. 2019. aastal alustati äritegevusega, mis on seotud kivisöe müügiga, seisab majandusaasta aruandes. 99 protsenti käibest moodustas mootorikütuse hulgimüük.

2018. aastal oli ettevõte ligi 10 000 euroga miinuses, kuid mullu teeniti 1,3 miljonit kasumit.

NT Marine'i omanik on ärimees Aleksei Tšulets.

Eelmise aasta lõpus kirjutas RBK, et NT Marine sai loa vedada Ukrainasse 600 000 tonni Vene kivisütt. Väidetavalt teeb ettevõte selles osas koostööd Valgevene oligarhi Nikolai Vorobeiga.

Venemaa on kehtestanud kvoodi Ukraina ettevõtetele kivisöe eksportimisel ja näiteks möödunud aasta detsembris oli ülempiir umbes 1,3 miljonit tonni. See tähendab, et NT Marine vedas sellest poole.