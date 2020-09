Eesti firma loodud digimakselahendus tunnistati maailma parimaks

EveryPay tegevjuhi Lauri Tederi sõnul on edu saavutanud makselahendus juba laialt kasutusel Eesti ja Balti riikide suuremates pankades. „Lõppklient meie makselahendust tõenäoliselt ei märkagi – tänapäevaste e-maksete puhul on tingimusteta eeldus, et kõik toimiks sujuvalt ja tõrgeteta,“ rääkis Teder.

Ta märkis, et EveryPay makselahenduse eelisteks, mis tõid ka konkursil võidu, on kasutusmugavus, turvalisus, innovaatilised lisavõimalused ja juurutamise lihtsus. „Tiitlivõiduga kaasnev tunnustus annab meile hea võimaluse oma teenuse tutvustamiseks väljapool Balti riike,“ lisas Teder. Tema sõnul on EveryPay fookus suunatud hetkel rahvusvahelisele laienemisele ja makselahenduse eksportimisele ka teistesse Euroopa riikidesse.

PayTech Awards on iga-aastane konkurss, mille eesmärgiks on tunnustada kvaliteeti ja innovatsiooni maksete ning finantsvaldkonna IT lahendustes. Konkurssi korraldab FinTech Futures - ülemaailmne digitaalne platvorm, mis vahendab uudiseid, analüüse, ekspertkommentaare ja muud infot finantstehnoloogia valdkonna kohta. Sel aastal jõudis konkursi lõppvooru kokku 70 finantstehnoloogia arendajat ja projekti 18 kategoorias. EveryPay edastas konkursil mitmeid maailmas laialt tuntud finantstehnoloogia arendajaid.

2014. aastal start-up ettevõttena tegevust alustanud EveryPay AS on kasvanud Eesti suurimaks digimakselahenduste valdkonnas tegutsevaks tehnoloogiaettevõtteks. EveryPay välja töötatud digimakselahenduste platvorm on turvaline ja mugav pilvepõhine maksevärav, mis haldab kaardiandmeid ja internetimakseid ettevõtete eest ning vähendab seeläbi maksete töötlemise riske ja kulusid. EveryPay makselahendust kasutavad Eesti ja Balti riikide juhtivad pangad LHV, SEB ja Swedbank.