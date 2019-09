Eesti firma paneb lätlased öösel kangi tõstma

Gym!-i 1500-ruutmeetrine jõusaal avatakse 2020. aasta sügiseks Origo täielikult renoveeritavas osas. Raudtee- ja bussijaama naabruses asuvat Origot külastab aastas ligi 25 miljonit inimest.

MyFitnessi ja Gym Eesti juhatuse esimehe Erkki Torni sõnul on Riias seni niivõrd soodne treenimisvõimalus puudunud. “Vaid 15-eurose kuutasu eest saab Gym! jõusaalides piiramatult treenida ööpäevaringselt ning peagi saab see võimalus olema ka Riias elavatel ja töötavatel inimestel,“ kinnitas Torn.

Eestlased kavatsevad Gym! Eesti tegevjuhi Siim Vilumetsa sõnul avada Lätis veelgi uusi jõusaale. „Pingutame, et avada uusi jõusaale ka teistes asukohtades nii Riias, Tallinnas kui Tartus,“ märkis Vilumets.

Ettevõte kavatseb järgmisel aastal investeerida uute jõusaalide rajamisse 3 miljonit eurot.

Gym! kaubamärgi all tegutsev Gym Eesti OÜ on My Fitness AS tütarettevõte, mis alustas tegevust 2017 aastal. Gym! keti esimene jõusaal avati 2018. aasta kevadel Tartus Veeriku Spordikeskuses, teine sama aasta suve lõpus Tallinnas Teaduspargis Tehnopol.