Spoonitootja Valmos OÜ on hinnataseme languse tõttu otsustanud vahetusi lühendada. "Me oleme praegu saanud hakkama niimoodi, et me ei ole pidanud koondama. Tean, et konkurendid on tootmismahtu või vahetuste arve vähendanud ja meie oleme ka natukene," ütles Valmose finantsjuht Anti Raime.

