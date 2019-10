Eesti Fortumo alustas Amazonga koostööd ka Euroopas

Fortumo haldab EE ja Orange'i jaoks kasutajate tuvastamist, prooviperioodi pakkumist klientidele ning hilisemat maksete kogumist tasuliste teenuste eest pärast prooviperioodi lõppu.

“Lääne-Euroopas on telekommunikatsiooniturg üleküllastunud. Seda eriti teleteenuste valdkonnas, kus inimesed kasutavad TV-teenuse asemel meelelahutuseks aina enam voogedastusteenuseid. Üks võimalus telekomiettevõtetel selles keerulises olukorras eristuda on teha nende teenustega turunduslikku koostööd, nii nagu näeme Amazoni ja EE ning Orange’i puhul. Meil on hea meel aidata Amazoni ja meie telekomipartnereid oma kliendibaasi kasvatamisel ka Euroopas,“ ütles Fortumo müügijuht Andrea Boetti.

Amazon on Fortumo platvormi kasutanud 2019. aasta algusest, kui esimesed pakkumised toodi turule Indias BSNL’i ja Tata Sky kasutajatele.

Fortumo arendab digitaalset platvormi rakendustepoodidelele ja digiteenuste pakkujatele kasutajabaasi kasvatamiseks, maksete kogumiseks ja kliendilojaalsuse tõstmiseks. Ettevõte ühendab teenusepakkujaid enam kui 350 mobiilioperaatoriga Aasias, Euroopas, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas ja Aafrikas.