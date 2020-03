Eesti fotokaupade kett sulges ajutiselt poed ja avas täna „kuldse postkasti"

Fotoluksi juhataja Assar Jõepera kinnitas, et Fotoluksi kõik neli esindust on eelmisest nädalast suletud - need asuvad Tallinnas Pärnu maanteel, Kristiine Keskuses, Viru Keskuses ning Tartus Ülikooli tänaval. „Kõik meie üürilepingud jätkuvad ja oleme seoses viirusekriisiga ajutiselt suletud. Kõikide Eesti inimeste tervis on kõige olulisem ja pooltühjades keskustes haiguste kogumine ei ole hetkel kellegi jaoks mõistlik tegevus," lausus ta.

