Eesti Gaas aitas käivitada Venemaa gaasitootja LNG tehast

Eesti Gaasi jahutas tehase käivitamisel uue 42 000 m3 suuruse gaasimahuti temperatuurini -155 C ja tarnis Soomest erilistes konteinerites ka LNG.

Eestlased juhtisid LNG väljapumpamist. Töö ettevalmistuseks kulus kolm kuud ning ööpäevaringse jahutamisprotsessi läbiviimiseks ja saavutatud madala temperatuuri hoidmiseks enne tootmisliini käivitamist kaks nädalat.

“Loodame, et meie koostöö Võssotski tehasega kujuneb pikaajaliseks. Kuna Eesti Gaas plaanib alustada LNG laevade punkerdamist lisaks Tallinna sadamale ka Soomes, oleme Võssotski LNG-st huvitatud ja valmis seda konkurentsivõimelise hinnaga Helsingisse ja teistesse Soome sadamatesse transportima,” ütles Eesti Gaasi juhatuse liikge Kalev Reiljan.

Eesti Gaas tarnib LNG-d Venemaalt, Soomest ja Leedust. Eelmisel aastal vedas Eesti Gaas 16 000 tonni LNG-d, aasta varem oli maht 12 300 tonni. LNG transpordiks ja punkerdamiseks on Eesti Gaas soetanud kaheksa poolhaagist.

Leningradi oblastis Viiburi rajoonis Võssotskis energiagigandi Novateki avatud LNG-tehase võimsus ulatub 660 tuhande tonnini aastas. Tehasele plaanitakse ka teist järku, misjärel kasvaks tootmisvõimsus kokku 1,8 miljoni tonnini aastas.

AS Novatek on üks suurimaid maagaasi tootjaid Venemaal. Ettevõte sisenes rahvusvahelisele gaasiturule 2017. aastal projekti Jamal LNG käivitamisega. 1994. aastal loodud ettevõte tegeleb uuringute, tootmise, töötlemise ja müügiga. Novateki maardlad ja litsentsialad asuvad peamiselt Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mis on maailma suurim maagaasi tootmise piirkond – seal toodetakse umbes 80 protsenti Venemaa ning umbes 15protsenti maailma gaasimahtudest.