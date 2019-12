Eesti Gaas läheb gaasibusside hankega kohtusse, mäng käib kümnete miljonite peale

Eesti viimaste aastate ühes suuremas ja pikaajalisemas gaasihankes kolmandale kohale jäänud Bussitanklad OÜ emafirma Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul otsustasid nad hanke vaidlustada, sest "Tallinna ühistranspordi gaasivarustust ei saa ehitada ega hallata ettevõte, kel gaasitanklate ehituse kogemus puudub".

Hankevõitja, ICP Solutionsi juhatuse liige Siim Tenno märkis, et sellised argumendid ei päde, sest esiteks on nende välispartneril CNG Fuels Inglismaal kolm tanklat valmis ja kolm ehitusjärgus, teiseks on samal taristuettevõttel ka muid, suurtele veofirmadele rajatud gaasitanklaid.

