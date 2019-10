Eesti hakkab rahvusvahelisi digifirmasid maksustama kolme aasta pärast

Ajaliselt peaks see minema nii, et aastal 2020 tuleb OECD välja oma ettepanekutega, seejärel aastal 2021 hakkab Euroopa Liit arutama, kuidas see üle võtta ja seejärel aastatel 2022-2023 saaks digifirmade maksustamist rakendama hakata, rääkis Jegorov.

"Nüüd on see küsimus, et kas me Eestis üksinda jõuaksime midagi sellist oluliselt kiiremini teha. Kas sellel oleks mõte? Sest nii või naa see saaks olema ainult ajutine lahendus. Ma usun, et ülemaailmselt, või vähemalt Euroopa Liidu tasandil lahendus sellele leitakse," rääkis Jegorov.