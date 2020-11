Eesti helikindlate kõnebokside tootja küsib laienemiseks 1,5 miljonit eurot

Silen loob liikuvaid, modulaarseid ja helikindlaid ruume nii koosolekute pidamiseks, kõnede tegemiseks kui ka lihtsalt vaikuses töötamiseks, et täiustada avatud kontorite ruumilahendusi ning lahendada olulist murekohta. „Ühised koostöötamise ruumid on maailmas laialdaselt levinud lahendus. Samas see võib tähendada häirivat müra ja privaatsuse puudust või vähesust. Uuringud näitavad, et inimene vajab pärast segamist uuesti keskendumiseks umbes 30 minutit, mis mõjutab tervikuna töötaja produktiivsust," selgitab Sileni kaasasutaja ja tegevjuht Endrus Arge.

Sileni toodete akustikalahendused on patenteeritud ja väljatöötatud ettevõtte inseneride poolt. „Viimased tootetestid näitasid olulise verstapostini jõudmist, et oleme saavutatud seni maailma parima heliisolatsiooni taseme võrreldes konkurentidega. Piltlikult öeldes, kui Sileni kabiin paigaldada liiklustiheda sõidutee äärde, siis seal valitseb ikkagi haudvaikus," kirjeldab Endrus Arge.

Kapitali kaasamine võimaldab ettevõttel panustada rahvusvahelisse turundusse ja müüki, et veelgi tugevamini kanda kinnitada nendel välisturgudel, kuna täna juba tegutsetakse. Silen on täna esindatud 32 riigis, kus põhiliselt tegutsetakse 75 edasimüüja kaudu. Suurimad turud on Põhja-Ameerika ja Euroopa, kuid tellimusi tehakse ka Lähis-Idast, Aasiast ja Austraaliast. Ettevõtte klientide hulka kuuluvad ka näiteks Spotify, Amazon, Volkswagen Group ja Bolt.

Kampaania juhtivinvestoriks on koolitaja, ettevõtja ja investor Peep Vain, kes näeb Sileni asutajaid kui suure kogemuste pagasiga, ambitsioonikaid ja pühendunud tegijaid. „Tunnen neid juba ammu tänu koolitustele. Nad on valmis ehitanud tipptasemel ja tänases maailmas väga vajaliku toote. Juhtinvestori rolli kaudu tahan anda oma panuse, et meie kohalik Eestis valminud füüsiline toode lööks kogu maailmas niisamuti edukalt läbi nagu seda on teinud mitmed infotehnoloogia ettevõtted."

Sileni tootmine asub Harjumaal Jüris, kus kahe aastaga on ühe kuu tootmisvõimekus kasvanud 10-lt helikindlalt kabiinilt 300-le.