Toiduainete hinnad olid eelmisel aastal Eestis 95 protsenti Euroopa Liidu keskmisest tasemest. Suhteliselt odavamad olid liha- ja kalatooted, samas piimatoodete ning puu- ja köögiviljade hinnad olid Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad.

Hinnaindeksit mõjutas septembris kõige rohkem transpordi odavnemine. Mootorikütuste hind alanes madala nafta hinna ja diislikütuse aktsiisi vähenemise tõttu. Diislikütus oli veerandi võrra odavam kui aasta tagasi. Toornafta hind oli septembris eurodes umbes kolmandiku võrra väiksem kui aasta varem. Tulevikutehingud eeldavad madala naftahinna püsimist ka järgmisel aastal, 45 dollari kandis barrelist.

Eesti hindade langus on euroala üks suurimaid. Oluline mõju on siin erinevatel riiklikel meetmetel: aktsiiside alandamine ja eriolukorra ajal kehtestatud soodustused. Eestist rohkem langesid hinnad euroalal septembris vaid Kreekas ja Küprosel, kus turismi madalseis on andnud nii majandusele kui hindadele tugeva hoobi.

Üüri hind langes üürikorterite ülekülluse tõttu. Lisaks üürile odavnes elekter ja teatud piirkondades ka vesi. Korterite ostu-müügitehingute arv oli septembris Tallinnas eelmise aastaga võrreldaval tasemel. Keskmine ruutmeetri hind kerkis Tallinnas aastaga kümnendiku võrra.

Aasta kokkuvõttes peaks keskmine tarbimiskorv odavnema 0,4 protsendi võrra. Järgmisel aastal peaks keskmine tarbimiskorv kallinema 1 protsendi võrra.