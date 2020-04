Eesti hotellide ja restoranide liit: 3000 ettevõtte jaoks pole 25 miljoni eurone toetus lahendus

„Meie seis on nadi, aga sõnum ei ole vaid see, et eraldage lihtsalt rohkem raha. Loodame, et need vahendid jõuavad otse rohujuure tasandile – ettevõtjateni, sest kaudsete meetmete rakendumiseni ei vea paljud välja. Eesti turismisektoris oli enne kriisi tegev 3000 ettevõtet, kelle jaoks on loomulikult see 25 miljonit õrn lootus, kuid mitte lahendus,“ sõnas Roose.

Roose sõnul on oluline, et valitsus ja riigikogu saaks oma protseduurireeglid demokraatlikult, kuid efektiivselt menetletud, ja lubatud meetmed jõuaks tempot mitte kaotades ettevõtlusesse.

„Kui üritada anda mingit nõu, siis ehk sellist, et peaksime kõik olema praegu võimalikult ausad. Meile siit täiesti seiskunud tööstusharust paistab, et see lisaeelarve ei jää tänavu viimaseks ja ehk oleks vaja võtta veel veidi aega ja kirjutada need konkreetsed meetmed ühe hooga kolmekordseks. Eraldise kasutamise osas me kindlasti oleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi inimestega dialoogis ja selgitame oma vaatenurka,“ ütles Roose.