Eesti hotellide ja restoranide liit palub valitsuselt abi: kodus on 98% töötajatest, hilisem taastumine võtab omakorda aasta aega

Hetkel on sektori osaliste vahel aruteludest läbi käinud, et tänases olukorras 30 000 töötajast, ligi 50-70 protsenti, kes sektoris töötavad tuleb koondada hiljemalt aasta lõpuks.

Suur ootus on riigi poolsete abipakettide rakendamisel. Oodatakse selgeid ja lihtsaid juhiseid koos rakendusmeetmetega, et sõlmida töötajatega uued kokkulepped järgmiseks kaheks kuuks kuni kehtib ka eriolukord riigis.

Need on lühiajalised meetmed ning ainult nendest ei piisa. Täna mõtleb sektor aktiivselt, kuidas toetada ettevõtteid pikemalt kui kuus kuud. Kalkuleeritakse alternatiivi, kus paljudel juhtudel on kohe mõistlik koondada ja anda töötajad Töötukassa „palgalehele“, sest edasine turismivaldkonna taastumise perioodi toetuspakett on tänaseni puudu.

Liidu ettepanekud valitsusele:

* Töötada välja kehtestatud „Töötasu hüvitamise meede“ kõrvale koheselt uus meede saamata töötasude kompenseerimiseks töötajatele, et tagada inimeste massilise koondamislaine ärahoidmine ja kindlustunne ettevõtjatele vähemalt 12-ks kuuks ettevõtetes kus käive on langenud eelmise aasta sama perioodiga rohkem kui 25 protsenti.

Nii olemasolev kui ka uus meede peab rakenduma kõikidele töötajatele, sõltumata töösuhte viisist, kelle eest ettevõtted on eelnevalt töötuskindlustusmaksu tasunud.

* Kehtestada turismitööstusele maksumoratoorium. Selleks muuta majutus- ja toitlustusteenusele kehtiv käibemaksumäär null protsendini kuni 2021. aasta lõpuni.

* Jätta ära toitlustusteenusele kehtiv erisoodustusmäär.

* Võimaldada ettevõtetel intressivabalt edasi lükata tööjõumaksude tasumist kuni 2021. aasta lõpuni.

* Kaaluda üksisiku tulumaksu vähendamise määra poole võrra kuni 2021. aasta lõpuni.

* Viia töösuhteid reguleeriv seadusandlus paindlikumaks ning kaotada sotsiaalmaksu miinimum.

* Võimaldada hotellidele ja restoranidele arvelduskrediiti ning KredExi laenugarantiide kasutamist kuni 2021 aasta lõpuni.

