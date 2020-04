Eesti iduettevõtted jätkasid esimeses kvartalis kasvu, kuid tulevik paistab tume

Eesti iduettevõtete töötajatest ca 22% on välismaalased, samas Startup Estonia ja Eesti Startupijuhtide Klubi koostöös läbiviidud uuringus tunnistas 14% iduettevõtjatest, et nende välistöötajad on otsustanud koroonakriisi ajendil Eestist lahkuda või pole saanud Eestisse kolida. "See on murettekitav fakt, sest riikide vahel kehtestatud liikumispiirangute tõttu ei saa iduettevõtted vajalikke talente hetkel ka Eestisse tööle tuua," kommenteeris Truu. "Võimalik on kasutada kaugtöötajaid välismaal, kuid siis jääb Eestil saamata nende töökohtade maksutulu."

Eesti iduettevõtted kaasasid esimeses kvartalis kokku 10,7 miljonit eurot investeeringuid, kokku sai tehtud 14 tehingut. Keskmine tehingu suurus oli 0,77 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid on kaasanud neli Eesti idufirmat: Katana (1,98 miljonit eurot), Viveo Health (2 miljonit eurot), High Mobility (1,5 miljonit eurot) ja Speys (1,05 miljonit eurot).

Eesti Startupijuhtide Klubi asepresident Sten Tamkivi tõi välja, et kui veel märtsis sai rõõmu tunda selle üle, et Eesti idufirmadel pole kunagi olnud nii häid aegu, siis tänaseks on olukord järsult muutunud. "Idufirmade kulud käivad ajaliselt tuludest sammu ees ja seetõttu vajavad nad regulaarselt välist kapitali. Investorid on kriisiolukorras ettevaatlikumad ja kriitilisemad ning kapitali kaasamine võtab rohkem aega. Meie uuring näitas, et algaval suvel võivad paljudel ettevõtetel tekkida likviidsusprobleemid," sõnas Tamkivi.

Aprillis läbiviidud uuringu kohaselt on 18% iduettevõtetest praegu kapitali kaasamise faasis ning seisavad silmitsi mitmete investorite äraütlemisega. Veel 22% vastanutest planeerisid alustada uue kapitali kaasamisega selle aasta kevadel või suvel. Lisaks on Tamkivi sõnul hetkel teadmata, milliseks kujunevad kapitali kaasamise võimalused teisel poolaastal.