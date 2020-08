Eesti iduettevõtted kasvatasid hoolimata kriisist käivet

Kui 2019. aasta I poolaastal moodustas Eesti iduettevõtete kogukäive 260 miljonit eurot, siis selle aasta esimese kuue kuuga kasvas see 364,5 miljoni euroni. Suurima käibega iduettevõtted olid Bolt (132,7 miljonit eurot), Pipedrive (30,6 miljonit eurot), Adcash (16,5 miljonit eurot), Starship Technologies (8,9 miljonit eurot) ja Fiizy (7,7 miljonit eurot).

Startup Estonia juht Maarika Truu tõi välja, et koroonakriis ei jätnud puudutamata ka Eesti idusektorit, kuid ka vaatamata segastele aegadele suudeti näidata kindlat ja stabiilset kasvu nii hõivatud töötajate arvu, kaasatud investeeringute kui ka käibe osas. “Koroonakriisi mõju on idusektori statistikas selgelt näha. Võrreldes möödunud aastaga on sektor kasvanud, kuid kasv on oodatust siiski tagasihoidlikum. Kui aga võrrelda selle aasta 1. ja 2. kvartalit, siis on näha ka 17% langust. Samas meie iduettevõtete võime kohaneda, olla paindlikud ja leidlikud ning oskus kaasata investeeringuid ka rasketel aegadel on imetlusväärt. Viimased kuud näitasid selgelt, Eesti iduettevõtted on piisavalt küpsed ka tagasilöökide üleelamiseks,” kommenteeris Truu.

Selle aasta I poolaasta lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes 6084 inimest, mis on 15% enam, kui samal perioodil aasta varem. Eesti idusektori suurimad tööandjad on Transferwise, kus töötab 954 inimest ning mis kasvatas töötajate arvu 61 inimese võrra. Idusektori suuruselt teine tööandja on Bolt (547 töötajat), kellele järgneb Pipedrive (386 töötajat).

“Eesti iduettevõte töötajate arvu kasv on möödunud poolaastal ootuspäraselt langenud - kui möödunud aastal kasvatati töötajate arvu lausa 44%, siis tänavu jäi sama näitaja 15% juurde, mis siiski arvestades olukorda maailmas on kahtlemata tunnustamist väärt,” lisas Truu.

Eesti iduettevõtete töötajatest 36% on naised ja 64% mehed ning 62% töötajatest on kõrgharidusega. Eesti iduettevõtete töötajatest 27% on välismaalased, kellest tervelt 77% on kõrgharidusega. Startup Estonia andmebaasi andmetel ulatus keskmine palk Eesti idusektori ettevõtetes 2508 euroni, mis ületab Eesti keskmise 1,8 korda. Kogenud töötajad vanuses 41-50 teenisid aga keskmiselt koguni 3385 eurot kuus, töötajad vanuses 31-40 teenisid 2932 eurot ning Eesti iduettevõtetes töötavate välismaalaste keskmine palk moodustas 2506 eurot kuus.