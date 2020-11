Eesti idufirma EveryPay nimetati üheks Kesk-Euroopa kõige kiiremini kasvavaks tehnoloogiaettevõtteks

EveryPay müügikäibe seitsmekordne kasv aastatel 2016-2019 kindlustas ettevõttele tänavuses edetabelis 35. koha. 2015. aastal idufirmana loodud EveryPay on tänaseks Eesti suurim digimakselahenduste valdkonnas tegutsev tehnoloogiaettevõte. Kui esimesel tegevusaastal töödeldi EveryPay platvormi kaudu 1,87 miljoni euro väärtuses makseid, siis tänaseks on EveryPay kasvatanud selle mahu 320 miljonile.

Lisaks üleeuroopalisele tunnustusele annab Kesk-Euroopa Fast 50 pingeritta pääsemine EveryPayle võimaluse jõuda suuremasse Deloitte Fast 500 edetabelisse ning koguda seeläbi tuntust ka väljaspool Euroopat. „Peale EveryPay toote ja teenuse pideva arendamise meie koduturul Baltikumis oleme suunanud oma fookuse tugevalt rahvusvahelisele laienemisele. Eesmärk on EveryPay maksete platvorm eksportida ka teistesse Euroopa riikidesse. Ettevõtte valimine regiooni tugevaimate tehnoloogiafirmade hulka annab meie plaanidele hoogu ja kindlust juurde," sõnab EveryPay tegevjuht Lauri Teder.

„Deloitte Eesti on ajalooliselt olnud turul tuntud eelkõige auditi ja finantsnõustamise teenuse pakkujana. Tehnoloogiainnovatsioonile keskendunud Deloitte Next tiimi Eestisse jõudmisega sel aastal oleme oluliselt lähemale tulnud ka uue majanduse ettevõtetele. Mul on väga hea meel, et seekord on meie Fast 50 programmi jõudnud Eesti ettevõtetest just finantsvaldkonda ja tehnoloogiaiinnovatsiooni siduv idufirma EveryPay," kommenteerib Deloitte Next juht Agur Jõgi.

EveryPay on töötanud välja turvalise ja mugava pilvepõhise platvormi, mis aitab ettevõtetel hallata erinevaid online makseid. Lisaks pangalingi maksetele saab EveryPay kaudu vastu võtta ka kaardimakseid. See omakorda võimaldab kohalikel e-kaubandusettevõtetel püüda uusi rahvusvahelisi kliente, kes Eestis pangakontot ei oma. EveryPay uusim arendus on maksete haldamine universaalse pangalingi kaudu (open banking). Universaalse pangalingi abil saab ettevõte teenindada ka mujal pangas kontot omavat klienti, ilma et ettevõttel endal peaks samas pangas konto olema. EveryPay teenust kasutavad Eesti ja Balti riikide juhtivad pangad nagu LHV, SEB ja Swedbank.