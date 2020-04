Eesti idufirma lahendusega saanuks õnnetud maskihanked ära hoida

Eesti ja Soome on viimasel ajal olnud hädas isikukaitsevahendite hangetega. Välja on ilmunud aferistid ja õnneotsijad, kes soovivad segasel ajal hädasolijate kulul rikastuda. Olgu sõda, rahu või koroonakriis – ikka on ärimaailmas tegelasi, kes ei tohiks seal tegutseda.

„Üks meie klient, toiduainetööstus, tegi enne meiega koostöö algust suure tehingu Ukraina ettevõttega. Koduleht oli olemas ja guugeldaminegi näitas, et kõik oli justkui õige. Kaup saadeti välja, aga isegi esimene osamakse ei jõudnud kohale. Pärast tuli välja, et sellist ettevõtet ikkagi ei eksisteerinud,” ütleb tehnoloogiafirma Entify tootejuht Victoria Saue. Tal on Swedbanki ja SEB taust ning ta on olnud ka e-residentsuse õiguse, riski ja järelevalve valdkonna juht.

Tänapäeval ei ole keeruline luua võltsettevõtet ja selle juurde usutavat lugu. Lihtne on teha nii, et ettevõttel on kena koduleht ja otsingumootorid kinnitavad, et firma on puhas nagu prillikivi.