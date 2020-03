Eesti idufirma lubab üürnikud tagatisrahast vabastada ja puuküürnike probleemi lahendada

Äsja kinnisvaraturule sisenenud Rendini tegevjuhi Alain Auni sõnul muudab nende igasse telefoni alla laetav mobiilirakendus üürilepingu sõlmimise oluliselt turvalisemaks, kiiremaks ja lihtsamaks ning seda kõike paberivabalt.

“Tegu on maailmas täna ainulaadse teenusega, mis lahendab kinnisvaraomanike jaoks nii-öelda puuküürniku probleemi. Kui üüriraha jääb laekumata, siis ei pea omanik kartma, sest kindlustus tagab talle saamata jäänud tulu 10 kuu ulatuses ning teeb oma kuludega ka kõik vajalikud sammud puuküürnikust lahtisaamiseks,“ ütles Aun.

Aun jõudis ligi aasta jooksul Tallinnas arendatud teenuseni läbi isiklike kogemuste. Ta on oma elu jooksul nii Eestis kui välismaal sattunud kodu välja üürides puuküürniku otsa ning kahel korral ise korterit üürides jäänud ilma tagatisrahast, sest omanik on selle pahatahtlikult endale jätnud, viidates ebaausalt korteris avastatud puudustele.

Uue Eesti arendajate poolt loodud teenuse puhul on nii omaniku kui üürniku riskid maandatud ja see lubab üürnikel alustada uue kodu üürimist oluliselt väiksemate stardikuludega - ilma tagatisrahata. Väidetavalt on Euroopa kinnisvaraturul praegu kinni ligi 50 miljardit eurot, mille üürnikud on maksnud korteri või maja üüri eest tagatiseks ja mis praegu seisavad kasutult ootel. „Ühest küljest on see koormav üürnikule ja teisest küljest ei kata kaugeltki omaniku kõiki riske. Rendini uus teenus on lahendus sellele tõsisele probleemile,“ selgitas Aun.