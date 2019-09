Eesti idufirma sai 1,4 miljonit dollarit

Snackable AI asutaja ja tegevjuhi Mari Jolleri sõnul toob turule sisenemine kaasa vajaduse meeskonna suurendamise järele nii New Yorgis, kus on ettevõtte peakontor, kui ka Tallinnas, kus tegutseb arendusmeeskond. „Kindlasti jätkame ja laiendame oma tegevust Eestis, kuna siinsetel inseneridel on olemas vajalik oskusteave tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate arendamiseks. Oleme pidevalt uute talentide otsingul, et pakkuda Eesti arendajatele võimalust töötada koos valdkonna tipptegijatega tulevikutehnoloogiate arendamisel," sõnas Joller.

Tera Ventures asutaja ja partneri Stanislav Ivanovi kinnitusel sündis otsus investeeringu tegemiseks veendumusest, et Snackable AI tehisintellektil põhinev rakendus avab ammu oodatud ukse audiosalvestuste maailmas orienteerumiseks: „Snackable lisab senistele otsinguvõimalustele uue mõõtme, kuna võimaldab kasutajal avastada huvitavaid audiosalvestusi, analüüsides nende tegelikku sisu ja konteksti, mitte ainult pealkirju. Lisaks suudab rakendus välja tuua kõige olulisemad osad salvestustest, mis säästab kasutaja aega ja parandab kuulamiselamust."

Ivanov lisas, et Tera Ventures pakub oma portfellis olevatele idufirmadele juurdepääsu ekspertteadmistele ja praktilisele abile, mis on vajalik idufaasist küpseks ettevõtteks kasvamiseks ja rahvusvahelistelt investoritelt kapitali kaasamiseks. Samuti aitab Tera Ventures idufirmadel luua võrgustikke turgudel, kuhu portfellettevõtted laieneda soovivad - näiteks Suurbritannias, USA-s ja Aasias. Varasemalt kuuluvad Tera Ventures portfelli mitmed Eesti edukaimad idufirmad Realeyes, GrabCAD, Cleveron, Monese, Jobbatical, Scoro jt.

Snackable AI asutas 2018. aastal eestlane Mari Joller, kes viimastel aastatel on pühendunud tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate arendamisele. Varasemalt on ta asutanud proaktiivse hääleassistendina toimiva rakenduse Scarlet, juhtinud uute tooteüksuste loomist Nokia ja Virgin Mobile juures. Joller on omandanud bakalaureusekraadi USA Middlebury kolledžist ja magistrikraadi Harvardi Ülikoolist.