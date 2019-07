Eesti idufirma sai Spotify investoritelt korraliku rahasüsti

Ettevõtte rahastamises osalesid ka Soome investeerimisettevõte Icebreaker ja mitmed ingelinvestorid, nende hulgas Pipedrive'i asutajad.

Firma kaasasutajad Martin Kõiva and Kair Käsper lõid Klausi lahendamaks probleeme, millega puututi kokku Pipedrive'is töötades. Klaus aitab ettevõtetel kliendivestluste põhjal klienditoe spetsialistidele tagasisidet anda, et teeninduse kvaliteeti parandada.

„Pärast nelja aastat klienditoe funktsiooni ehitamist ja enam kui saja klientidega suhtleva spetsialisti palkamist sai selgeks, et parim viis kvaliteedi hoidmiseks on kvaliteetne süsteem, mis annab tagasisidet," ütles Kõiva. „Tarkvarainseneridel on süsteem koodi läbivaatamiseks, sisuloojatel on toimetamisprotseduurid ja nüüd on klienditoe meeskondadel vestlusanalüüsid."

Klausi klientide hulgas on Soundcloud, Trivago, Wistia, and Figma. Asutajate sõnul platvormil analüüsitud praeguseks üle 200 000 vestluse.

Creandum on varasemalt investeerinud firmadesse nagu Spotify, iZettle, and Neo Technologies.