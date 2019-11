Eesti idufirma värbas maailmatasemel tippjuhi ja avab kontori New Yorgis

Tänaseks kasutab Stack Overflow platvormi üle 10 miljoni inimese, kes on valdavalt tarkvara arendajad või värbamiseksperdid.

Veriff tegeleb isikusamasuse tuvastamisega, kaitstes nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. Isikusamasust tuvastatakse automaatselt tehisintellekti abil analüüsides tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid. Veriff suudab tuvastada rohkem kui 3000 erinevat dokumenditüüpi enam kui 190 riigist.

Veriffi kliendid tegutsevad finants-, jagamismajanduse ja e-kaubanduse valdkonnas Berliinis, Londonis, New Yorgis, San Franciscos, Viinis ja teistes linnades. Viimase 12 kuu jooksul on Veriffi meeskond kasvanud 17 korda ning tänaseks töötab Veriffi Tallinna kontoris üle 300 inimese. Veriff on kaasanud 7,35 miljoni euro ulatuses investeeringuid.