Eesti idufirma võitis rahvusvahelise ringmajanduse võistluse

Gelatex Technologies arendab želatiinipõhist keskkonnasõbralikku tekstiili. Kui võrrelda uuenduslikku tekstiili teiste materjalidega, siis on see kõige lähedasem nahale või seemisnahale. Žüriile avaldas erilist muljet Gelatexi toote kõrge innovatsioonitase.

Keskkonnasõbralik materjal on valmistatud želatiinist, mis on saadud liha- ja nahatööstuse väheväärtuslikest jäätmetest, mis muidu läheksid hävitamisele. Tekstiili valmistamisel ei kasutata mürgiseid kemikaale ja tehnoloogia on kergesti skaleeritav. Võimalus kohandada materjali omadusi nagu paksus ja tekstuuri vastavalt kliendi vajadusele muudab Gelatexi atraktiivseks nii moe- kui autotööstusele.

"Green Alley Awardi võistlust korraldame alates 2014. aastast ja igal aastal leiame startup-sektorist ebaharilikke ringmajanduse ideid. Sellel aastal oleme taas näinud häid ja inspireerivaid kontseptsioone. Andsime Green Alley Awardi selle aasta auhinna Gelatex Technologies'ile, kuna nad on välja töötanud keskkonnasõbraliku alternatiivi nahale - materjalile, mida kasutatakse laialdaselt tekstiili- ja autotööstuses. Jäätmetest uue toote valmistamine on ringmajandusega täielikult kooskõlas ja väärib seetõttu auhinda,” lausus Landbell Groupi tegevjuht Jan Patrick Schulz.

Gelatex Technologies'i kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Märt-Erik Martensi sõnul tahetakse pakkuda nahale alternatiivi, mis oleks nii keskkonnasõbralikum kui ka taskukohasem. "Green Alley Awardi auhind toetab meie rohelist lähenemisviisi: jätkusuutlikkus mängib ringmajanduses võtmerolli ja meil on hea meel, et suutsime žüriid oma ideega veenda."