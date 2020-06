Eesti idufirmad võidutseid Euroopa parimate valmimisel: Bolt sai aasta ükssarvikuks, TranswerWise'i kaasasutaja sektori teerajajaks

“Selline rahvusvaheline tunnustus annab Eestile maailmas mõjukate tehnoloogiafirmade loomiseks hea koha maine. Bolti ja TransferWise’i edulugu innustab uute ettevõtmistega alustama ja näitab ülejäänud maailmale, et siin on hea paik idufirmaga järgmise sammu astumiseks,” kommenteeris Asutajate Seltsi asepresident Sten Tamkivi.

The Europas Awards on 10-aastase traditsiooniga auhinnaüritus, mille asutas 2009. aastal Techcrunchi ajakirjanik Mike Butcher. Sündmuse eesmärgiks on tunnustada Euroopa kasvava idufirmamaastiku tõusvaid tähti. Eestist kuulusid finalistide sekka ka Veriff ja Startup Wise Guys.

Asutajate Selts koondab üle saja aktiivse ettevõtja, kes on asutanud muuhulgas sellised rahvusvahelised tehnoloogiaettevõtted nagu Bolt, Funderbeam, Jobbatical, Lingvist, Monese, Pipedrive, Skype, Starship, Toggl, Topia, TransferWise, Veriff ja paljud teised. Asutajate Seltsi eesmärk on muuta Eesti kõige paremaks kohaks Euroopas, kus oma järgmist tehnoloogiafirmat alustada.

2020. aasta esimese kvartali seisuga tegutseb Eestis 1019 idufirmat, kes teenisid aasta esimeses kvartalis 196,5 miljoni eurot müügitulu ning maksid 25,4 miljonit eurot tööjõumakse. Viimase nelja aasta jooksul on Eesti iduettevõtted on kaasanud rohkem kui ühe miljardi euro väärtuses välisinvesteeringuid ning sektor on viimasel viiel aastal kasvanud 30 protsenti aastas.